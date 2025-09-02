Roban un quad y una moto en distintos garajes de Santa Marta

La Guardia Civil investiga el robo de un quad y una motocicleta sustraídos durante la noche del domingo al lunes en Santa Marta. Los hechos ocurrieron en la calle Ciudad de Ávila, donde los autores accedieron a unos garajes tras forzar las puertas de entrada.

Los propietarios de ambos vehículos presentaron la correspondiente denuncia en la mañana del lunes, al percatarse del robo y de los daños materiales ocasionados en los accesos del garaje.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y tratar de recuperar los vehículos.

Tras conocerse el suceso, las redes sociales se han volcado en la difusión de imágenes y descripciones de los vehículos sustraídos. Vecinos y conocidos de los afectados han compartido la información en distintos grupos locales, con el objetivo de facilitar su localización.