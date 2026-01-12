Roban en un restaurante del área de servicio junto al Recinto Ferial usando el método de la alcantarilla

Pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, dos hombres han llevado a cabo un robo en un restaurante del área de servicio junto al Recinto Ferial de Salamanca, ubicado en la N-620, en Carrascal de Barregas. Para acceder al local, los ladrones emplearon el conocido método de la alcantarilla.

Los delincuentes llegaron al lugar con las tapas de alcantarilla en un vehículo, que utilizaron para forzar el acceso al restaurante, destrozando el cristal de la puerta del establecimiento para poder entrar.

Una vez en el interior, reventaron la máquina tragaperras con la intención de sustraer el dinero, aunque gracias a los sistemas de seguridad del restaurante no pudieron llevarse más bienes. Por el momento se desconoce el valor exacto de lo robado.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que ya ha iniciado la investigación correspondiente.