Roban a una señora mayor un perro mientras compraba en una tienda de María Auxiliadora

Una vecina de Salamanca ha denunciado que su perro, Coco, un Pomeranian de cinco años, fue robado mientras realizaba unas compras en un establecimiento de María Auxiliadora. La desaparición, ocurrida en la tarde de este lunes, ha sido puesta en conocimiento de la Policía, que investiga los hechos con el apoyo de las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

Los hechos se produjeron alrededor de las nueve de la noche, cuando la dueña —una mujer de 76 años— se encontraban en la tienda mirando ropa. En un momento dado, la mujer dejó la correa en el suelo dentro del establecimiento, momento en el que el pequeño perro, que caminaba cerca, dejó de estar a la vista de su dueña.

Al ver que no aparecía, pidieron revisar las cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa cómo un joven llama al perro, y acto seguido el animal sale del local detrás del individuo, sin regresar.

La desaparición ha generado una gran angustia a la familia, especialmente a la propietaria, para quien Coco “es un compañero inseparable”.

La familia ofrece recompensa

La familia ha presentado denuncia y ha compartido en redes sociales carteles y fotografías del animal. Piden a cualquier persona que haya podido verlo o disponga de información que se ponga en contacto de inmediato.

“Ofrecemos recompensa. Por favor, si alguien lo encuentra o sabe dónde puede estar, que contacte con el teléfono 609 88 50 82. Ayudadnos, es un miembro de nuestra familia”, señalan.