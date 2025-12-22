Roban un vehículo en un garaje en el casco urbano de Villamayor

El hurto de un vehículo ha protagonizado la madrugada del domingo al lunes cuando tres usuarios han robado un vehículo estacionado en uno de los garajes de la localidad salmantina de Villamayor.

Según han indicado fuentes cercanas a lo ocurrido, las tres personas han sido grabadas por las cámaras de seguridad, por lo que han interpuesto la oportuna denuncia y la Guardia Civil se encuentra estudiando el caso para dar con los amigos de lo ajeno.

Coche robado en Villamayor (2)

Además, cabe destacar que el turismo ha sido robado en pleno centro de Villamayor, en pleno casco urbano y centro de la localidad charra, por lo que alguien podría haber visto el propio vehículo durante la noche.

El vehículo se trata de un BMW blanco, del estilo 4x4 y han pedido también colaboración ciudadana para dar con el paradero del turismo y, por supuesto, con los tres ladrones que han sido captados en cámara.