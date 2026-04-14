Intenta robar a plena luz del día en una tienda en la plaza Gabriel y Galán, agrede al trabajador y revienta el cristal de una patada

Roban en una tienda en la plaza de Gabriel y Galán

Agentes de la Policía Nacional se han personado poco antes de las 12:00 horas de la mañana de este martes en la plaza Gabriel y Galán tras recibir un aviso por un intento de robo.

Los hechos se han producido en un establecimiento comercial ubicado en el citado lugar y, tal y como ha podido saber Salamanca24horas, se ha tratado de una tentativa de robo con violencia.

Roban en una tienda en la plaza de Gabriel y Galán

El presunto ladrón habría accedido al local y habría tratado de hacerse con la caja registradora la cual, ha llegado a abrir.

Sin embargo, el empleado que se encontraba en ese momento en la tienda ha logrado retenerlo y, tras zafarse, el delincuente habría llegado a agredir al trabajador; sin embargo, este último no ha precisado asistencia sanitaria.

Posteriormente, el sujeto habría reventado de una patada el cristal del comercio y se habría dado a la fuga.

Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones por estos hechos.

Cabe recordar que hace apenas seis días, se produjo un episodio similar en Santa Marta de Tormes.

El pasado miércoles, 8 de abril, un individuo encapuchado asaltó a punta de pistola una joyería del citado municipio, hiriendo al propietario en la cabeza y huyendo, posteriormente, del lugar de los hechos.