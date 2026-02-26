Intentan robar en un supermercado de la avenida Alfonso VI

Varias dotaciones de la Policía Nacional se han personado en la mañana de este jueves en la avenida Alfonso VI, alertados por un intento de robo poco antes de las 10:00 horas de este jueves.

Intentan robar en un supermercado en Alfonso VI

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, los hechos habrían tenido lugar en un supermercado y el presunto ladrón habría sido descubierto tratanto de perpetrar el robo por uno de los empleados del establecimiento.

Así pues, el trabajador habría retenido al individuo hasta la llegada de los agentes, evitando así una posible huida.

