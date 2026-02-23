Intento de robo en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite

La Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite, en Pizarrales, ha sido objeto de un intento de robo a las 21:11 horas de este domingo, 22 de febrero.

Los delincuentes forzaron la puerta principal del edificio, pero, afortunadamente, no se llevaron nada. La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.

A pesar del incidente, la biblioteca sigue prestando servicio a los vecinos de los barrios de Pizarrales, San Bernardo y El Carmen, que deben acceder al edificio por la puerta lateral. La principal está siendo reparada.