Intento de robo en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite
Los delincuentes forzaron la puerta principal del edificio, pero no se llevaron nada
La Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite, en Pizarrales, ha sido objeto de un intento de robo a las 21:11 horas de este domingo, 22 de febrero.
Los delincuentes forzaron la puerta principal del edificio, pero, afortunadamente, no se llevaron nada. La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.
A pesar del incidente, la biblioteca sigue prestando servicio a los vecinos de los barrios de Pizarrales, San Bernardo y El Carmen, que deben acceder al edificio por la puerta lateral. La principal está siendo reparada.
