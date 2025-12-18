Robo a cara descubierta: sustraen iPhones a plena luz del día en una tienda de María Auxiliadora

Dos jóvenes de unos veinte años han protagonizado en la mañana de este jueves un robo con violencia en una tienda de telefonía ubicada en la zona de María Auxiliadora.

Según testigos presenciales, los asaltantes entraron en el establecimiento con gran agresividad y, a cara descubierta, y se dirigieron directamente al expositor donde se encontraban los teléfonos móviles minutos antes de las 11:00 horas.

Los individuos tiraron con fuerza del mueble, logrando arrancar dos iPhone de última generación, y abandonaron el local rápidamente.

En el momento del robo había varios clientes en el interior de la tienda, que vivieron momentos de tensión.

La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos para dar con el paradero de los autores.