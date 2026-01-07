Robos en trasteros de Carbajosa: mismo modus operandi y 700 euros en pérdidas

Carbajosa de la Sagrada ha registrado en los últimos días tres hechos delictivos relacionados con robos en trasteros, concretamente dos consumados y un intento que no llegó a producirse.

Los incidentes se han producido en dos zonas del municipio. En la calle Solana, los autores accedieron a la zona de trasteros, logrando consumar un robo en uno de ellos y dejando un intento que no llegó a producirse. En este punto, los ladrones forzaron el bombín del trastero del que sustrajeron maquinaria y diversos efectos, con un valor aproximado de 700 euros.

El otro hecho tuvo lugar en la calle Leonardo da Vinci, donde se produjo el robo tras forzar igualmente el bombín del trastero. En este caso, se llevaron varios enseres, cuya valoración económica está aún pendiente.

En ninguno de los sucesos se han registrado daños personales. Los vecinos de las zonas señalan que el modus operandi es similar en todos los casos, basado en el acceso a zonas comunes de los edificios y posterior entrada en los trasteros.

La Guardia Civil mantienen una investigación abierta para dar con los autores de los hechos.