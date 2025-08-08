Robos en viviendas y coches en Salamanca: cómo identifican los ladrones sus objetivos

Hace apenas unos días, la Policía Nacional de Salamanca detenía a dos varones oriundos del Este de Europa por su presunta implicación en varios intentos de robo en diferentes domicilios ubicados en un mismo edificio, así como en un vehículo estacionado en las inmediaciones de la avenida de los Comuneros.

Y es que, con la llegada del verano y los viajes vacacionales, los delincuentes afinan su puntería.

Puertas marcadas con servilletas, mirillas tapadas, cerraduras con aceite para facilitar su manipulación… las bandas organizadas marcan, observan y, cuando están seguros de que no hay nadie en casa, actúan.

El truco de la servilleta en la puerta

Se trata de uno de los métodos más comunes empleados por los ladrones. Consiste en colocar pequeños trozos de papel, servilletas, hilos de pegamento o plásticos invisibles entre la puerta y el marco que, además, se ven a simple vista.

La estrategia es sencilla: si nadie los mueve en varios días, significa que la vivienda está vacía.

A partir de ese momento, arranca la segunda fase: acceder al interior del domicilio. Ahora bien, ¿cómo? Lo cierto es que no siempre fuerzan cerraduras de hecho, muchas veces, ni siquiera las tocan. El conocido como el 'método del resbalón' permite a los ladrones acceder a la casa empleando una simple lámina de plástico.

Otros delincuentes utilizan técnicas más 'sofisticadas' como el bumping (una llave manipulada que encaja en casi cualquier cerradura estándar) o ganzúas especiales. Este modus operandi no conlleva cristales rotos, ni palancas. Tampoco ruido. Simplemente, entran, roban y desaparecen.

Coches en la diana: guanteras, llaves y pistas hacia tu casa

Los vehículos tampoco están exentos de ser víctimas de los robos.

La Policía Nacional advierte que muchos conductores cometen un error fatal: dejar documentación del domicilio o llaves de repuesto en la guantera a lavista. Es, al fin y al cabo, como poner una invitación directa a los ladrones.

Bolsos, mochilas, gafas o cargadores de móvil a la vista también son un reclamo. Aunque no contengan nada de valor, los delincuentes no lo saben y rompen la ventanilla para probar suerte.

Objetivo: que tu casa no parezca vacía

Si tu casa parece habitada, es mucho menos probable que los ladrones la marquen. Por eso, existen varias medidas que se pueden adoptar para complicarle el trabajo a los delincuentes: bajar las persianas a la mitad, usar temporizadores para luces, persianas o radios y algo un tanto complicado dada la era en la que vivimos: no anunciar las vacaciones en redes sociales. Y por supuesto, y más importante, cerrar siempre con llave.

Muchos robos ocurren porque los dueños cierran de un portazo, sin girar la llave. Y con eso, a los ladrones les basta.

¿Qué hacer si se ve algo raro?

Si se ve una servilleta en la puerta, una mirilla tapada, hilos o plásticos en el marco, no hay que tocarlo bajo ningún concepto, hay que ponerse en contacto con la Policía.

Lo mismo ocurre si ves a personas desconocidas merodeando por portales o revisando vehículos aparcados. La vigilancia vecinal es una de las armas más eficaces para frenar a estas bandas.

Y si al volver de vacaciones la puerta está abierta o hay cosas revueltas en casa o en el coche, no se debe entrar ni tocar nada, puesto que podrían borrarse pruebas.