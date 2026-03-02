Rompe el cristal de la puerta de una hamburguesería en Gran Vía esta madrugada

Un varón ha protagonizado un incidente esta madrugada en la Gran Vía de la capital salmantina al romper violentamente el cristal de una hamburguesería. Se trata de un local que se encuentra en la zona de los soportales, a la altura del número 67.

El suceso ha ocurrido a las tres y media de la madrugada de este lunes, cuando un varón procedió a reventar el cristal de la puerta de acceso al local y tuvo que intervenir la Policía Local que ha precintado la puerta con una cinta y en la que todavía quedaban restos del cristal destrozado.