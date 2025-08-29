La rotura de una tubería en una carnicería de Torres Villarroel impregna de mal olor la calle y moviliza a los bomberos de Salamanca

Rotura de una tubería en una carnicería moviliza a los bomberos en la avenida de Torres Villarroel

La rotura de una tubería en el interior de una carnicería de la avenida de Torres Villarroel ha movilizado a varios efectivos del parque de bomberos de la capital del Tormes que se han desplazado rápidamente hasta el lugar para lidiar con la situación y poder solucionar el problema.

Intervención de los bomberos en Torres Villarroel

Cómo ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, la avería ha provocado que la propia vía de la localidad salmantina, una de las más transitadas tanto por el tráfico de vehículos como por los viandantes, se haya impregnado de mal olor tanto por la propia rotura como por las labores ha obligado a levantar varias alcantarillas de la zona.

Intervención de los bomberos en Torres Villarroel

Asimismo, el propio Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca ha comprobado que no hubiera afectado a los vecinos de uno de los portales colindantes con el establecimiento, y una vez confirmado, han realizado todas las labores para solucionar la problemática.

Intervención de los bomberos en Torres Villarroel

El aviso se habría recibido sobre las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 29 de agosto, y en un principio se habrían desplazado hasta el lugar dos vehículos, una escala de las pequeñas del parque y una pick up. Finalmente, únicamente la última se ha quedado en el lugar realizando las labores de mantenimiento retirando el agua del interior del sótano de la carnicería.