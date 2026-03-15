Desde ruidos hasta mareos y caídas: las incidencias atendidas por el 112 en Salamanca durante la jornada electoral

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 ha tenido que atender un total de tres incidentes en los colegios electorales de Salamanca en el periodo comprendido entre las 12:00 horas del mediodía y las 18:00 horas de la tarde de este domingo, 15 de marzo.

El primero de ellos ha sido en el Centro de Participación Ciudadana Miguel de Unamuno, en la calle Profesor Lucas, donde se ha recibido un aviso por ruido dentro del propio colegio electoral. Esto ocurría pasadas las 12:00 del mediodía.

Sobre las 15:26 horas, una ambulancia se acercaba hasta el colegio electoral Colegio María Auxiliadora para atender a una mujer de 75 años que se encontraba indispuesta, recibiendo el alta en el lugar.

Por último, sobre las 17:52 horas, en esta ocasión en el colegio electoral Rodríguez Aniceto, una mujer de 66 años se caía recibiendo asistencia sanitaria por parte del SACYL.