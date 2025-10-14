El Salamanca CF UDS denuncia una oleada de robos y actos vandálicos en las instalaciones del Tori

El Salamanca CF UDS ha expresado públicamente su profunda preocupación ante los reiterados robos y actos vandálicos que se vienen produciendo en las instalaciones del Tori, donde entrenan tanto el primer equipo como los conjuntos de la cantera.

En un comunicado oficial, el club ha explicado que en las últimas semanas se han registrado diversos incidentes, no solo en sus instalaciones, sino también en otros clubes de la ciudad, lo que refleja —según señala— “una situación alarmante que requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes”.

Entre los hechos denunciados se encuentran robos en los vestuarios del equipo juvenil, con la sustracción de objetos personales y material deportivo; robos al filial durante sus sesiones de entrenamiento, así como hurtos en horario matutino mientras se ejercitaba el primer equipo. También se han producido robos a entrenadores y empleados del club en diferentes jornadas.

El episodio más reciente, considerado el más grave, tuvo lugar la noche anterior, cuando fue roto el cristal del coche de un padre de un jugador en el aparcamiento del Tori, y se sustrajeron sus pertenencias del interior del vehículo.

Estos hechos, subraya el Salamanca CF UDS, “suponen un ataque directo a la seguridad y la convivencia en un espacio deportivo que acoge diariamente a centenares de jóvenes, familias y profesionales”.

Ante esta situación, el club ha presentado las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional y ha solicitado un refuerzo inmediato de la vigilancia, la iluminación y el control en el entorno de las instalaciones. Además, ha adoptado nuevas medidas internas de prevención y seguridad, coordinadas con entrenadores y personal, para minimizar los riesgos durante entrenamientos y partidos.

El Salamanca CF UDS ha condenado enérgicamente estos actos delictivos y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a frenar esta preocupante situación, que afecta no solo a la entidad blanquinegra, sino también a otros clubes y deportistas de Salamanca.