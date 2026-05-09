Salamanca encadena meses de violencia con tiroteos, apuñalamientos, atracos y agresiones en calles y locales

Salamanca ha vivido en apenas tres meses una sucesión de episodios violentos. Desde tiroteos, pasando por apuñalamientos y atracos, con arma blanca y a punta de pistola, hasta agresiones graves. Tras de sí, todos estos sucesos han dejado un rastro de heridos, detenidos y operaciones policiales de gran envergadura desarrollados en Salamanca capital y provincia.

Tiroteos y heridos por arma de fuego

Uno de los episodios más graves ha ocurrido esta misma semana, el pasado jueves, cuando un varón de 34 años era trasladado hasta el Hospital de Salamanca con hasta seis heridas de bala. Tal y como avanzó este medio, la víctima apareció en una carretera entre Alba de Tormes y El Encinar después de haber recibido varios disparos, permaneciendo ingresado en la UCI. Las investigaciones, a cargo de la Guardia Civil, continúan abiertas.

Policía Nacional en el hospital de Salamanca

Se trata del segundo tiroteo ocurrido en Salamanca en lo que va de año. No en vano, el 9 de febrero un hombre resultó herido con un arma de fuego en un fumadero de Pizarrales quedando, como consecuencia, gravemente herido con balas alojadas en el abdomen y en una pierna. El varón fue abandonado en la inmediaciones de la calle Santa Rosa de Lima para, posteriormente, ser atendido por los servicios sanitarios e ingresado en la UCI del Hospital de Salamanca.

Intervención Policía Nacional calle de Santa Rosa de Lima

Tras las correspondientes investigaciones, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un varón en la carretera de Ledesma como presunto autor de los disparos que, tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión. El suceso, tal y como publicó Salamanca24horas, podría estar relacionado con una deuda por droga entre la víctima y el detenido.

Atracos a mano armada, a punta de arma blanca y de pistola

El 8 de abril, alrededor de las 11:00 horas, un individuo encapuchado, con el rostro oculto con una careta y armado con una pistola, asaltó a plena luz del día una joyería en Santa Marta, ubicada en el número 69.

El ladrón irrumpió en el negocio y golpeó al empleado con un objeto, hiriéndole y provocándole una brecha en la cabeza que requirió asistencia sanitaria.

Tras hacerse con el botín, el atracador huyó del lugar. Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones por estos hechos.

Asaltan a plena luz del día una joyería en Santa Marta de Tormes

Unos días después de este episodio, el pasado 21 de abril , agentes de la Guardia Civil desplegaban un amplio operativo policial en el barrio del Zurguén para proceder a la detención de un hombre al tratarse, este, del autor material de un robo ocurrido en el polígono de Villares de la Reina.

El suceso que desembocó en el arrestro del ladrón se produjo en la noche del 15 de abril, cuando una empleada del citado negocio fue abordada por un varón que, ocultando su rostro con un pasamontañas y esgrimiendo un arma blanca, la amenazó e intimidó para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Operación de la Guardia Civil en El Zurguén

Tras efectuar las correspondientes diligencias, los agentes de la la Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca localizaron al presunto autor en un domicilio del Zurguén, donde se llevó a cabo la entrada y registro de una vivienda.

Durante el registro, los agentes hallaron el pasamontañas utilizado en el atraco y el arma blanca empleada, procediendo a la detención del sospechoso, un ciudadano español de 41 años.

Finalmente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Hace apenas unos días, el 5 de mayo en el paseo de Carmelitas, un hombre abordó a una mujer exigiéndole que le entregara dinero en efectivo y al negarse esta, el ladrón la amenazó con sacar un arma blanca y agredirla.

Los testigos que presenciaron los hechos llamaron a la policía mientras gritaban, motivando la huida del individuo. Finalmente, los agentes de la Policía Nacional lograron interceptarlo y detenerlo.

Agresiones a cuchillazos

El 28 de marzo, un joven de 18 años era apuñalado durante una pelea en las inmediaciones de la Plaza Mayor.

El suceso se produjo a las 21:20 horas en la calle Prior y, tal y como confirmaron fuentes oficiales a Salamanca24horas, habría hasta cuatro personas implicadas en la reyerta en la que el herido sufrió varias puñaladas en la espalda. Debido a las lesiones sufridas, fue trasladado al Hospital de Salamanca.

Ambulancias y Policía Nacional en la Plaza Mayor de Salamanca por una agresión con puñalada | S24H

El incidente motivó un amplio despliegue en el enclave salmantino por excelencia. Días después del suceso, agentes de la Policía Nacional detuvieron al responsable de la agresión como presunto autor de una tentativa de homicidio. Sin embargo, no se decretó su ingreso en prisión y fue puesto en libertad.

También el 23 de abril, en pleno centro de Salamanca, los servicios de emergencia eran alertados de una multitudinaria pelea en la que hasta 20 personas se habrían visto implicadas. Tal y como confirmaron fuentes oficiales, la trifulca se habría originado en la plaza de los Caídos, junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. El 112 de Castilla y León habría recibido el aviso a las 19:19 horas, alertando de un enfrentamiento grupal y, en un primer momento, no se tenía constancia de heridos.

Despliegue en la calle Palominos con motivo de una pelea multitudinaria | S24H

Sin embargo, minutos después agentes de la Policía Nacional solicitaron asistencia sanitaria para uno de los implicados en la pelea: un menor de 16 años que presentaba varios cortes.

El joven fue localizado en la calle Palominos, donde fue atendido tras activarse el servicio sanitario de Sacyl y, posteriormente, trasladado al hospital.

Palizas brutales y agresiones

La Policía Nacional arrestó el fin de semana del 28 de marzo a tres porteros de un establecimiento de ocio nocturno de Salamanca tras haberles identificado como autores de una paliza extremadamente violenta propinada a un joven.

Tal y como explicó el propio cuerpo a través de una nota de prensa, el incidente comenzó a las puertas de un local nocturno en la calle Bordadores, en pleno centro de Salamanca. Tras una primera agresión que ya le causó heridas de gravedad, la víctima trató de huir, pero fue perseguida por los tres atacantes. Aprovechando que le superaban en número, los agresores continuaron el ataque en las inmediaciones, propinándole toda suerte de golpes sin detenerse a pesar de que el joven ya se encontraba indefenso en el suelo.

Detenida una mujer tras romperle una botella en la cara a otra en una discoteca de Salamanca | S24H

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Salamanca.

El pasado 3 de mayo, y tal y como informó Salamanca24horas una mujer sufrió cortes severos en el rostro tras ser agredida alrededor de las cinco de la madrugada en una discoteca del centro de la capital.

Una ambulancia acudió rápidamente al lugar para estabilizar a la víctima, quien fue trasladada poco después al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La atacante, por su parte, fue detenida a la salida de la discoteca por agentes de la Policía Nacional de Salamanca.

En la gran mayoría de estos incidentes, y pese a su gravedad, la rápida intervención policial, tanto de los agentes de la Policía Nacional y Local, así como de la Guardia Civil, ha permitido la detención de los presuntos autores, la asistencia inmediata a las víctimas y la activación de complejas y exitosas investigaciones para esclarecer los hechos delictivos.