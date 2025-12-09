Salamanca, uno de los escenarios de la trama que ha culminado con la caída del jefe de Estupefacientes de Valladolid

La Policía Nacional incauta en Valladolid el mayor alijo de Castilla y León, con 59 kg de cocaína y 19 detenidos. Foto: Leticia Pérez, agencia Ical

La operación ‘Churruca’, cuyos tentáculos llegaron hasta Salamanca y que se saldó con varias detenciones el pasado junio en Calvarrasa de Arriba, ya adelantada entonces por Salamanca24horas, vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial y policial. Aquella intervención, en la que agentes de la Policía Nacional detuvieron a seis personas, permitió desmantelar, según los propios investigadores, “la organización de narcotráfico más activa de Castilla y León”.

Ahora, la causa adquiere de nuevo protagonismo ya que los más de treinta kilos de cocaína incautados durante la detención de seis personas la pasada semana, entre ellos el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, coincide con los incautados en la' operación Churruca', con ramificaciones en Salamanca.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3, a cargo del caso, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el inspector Luis F.R., máximo responsable de la unidad antidroga en Valladolid, y para otros cinco investigados.

Ante la magistrada comparecieron el domingo 7 de diciembre dos hombres dominicanos, dos mujeres dominicanas y dos ciudadanos españoles: el propio mando policial e Iván V. S., conocido por haber sido rehén en el asalto de Santovenia de Pisuerga en 2022.

Mientras los cuatro ciudadanos dominicanos aportaron testimonios que implican directamente al inspector en la trama, este último se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía solicitó prisión provisional sin fianza, petición que la jueza aceptó.

Un séptimo detenido, que prestó declaración en comisaría el pasado jueves, fue finalmente puesto en libertad.

Más de 100.000 euros intervenidos

El operativo de Asuntos Internos ha permitido incautar más de treinta kilos de cocaína escondidos en maletas, localizados en domicilios registrados en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda, aunque no en la vivienda del inspector detenido.

La sustancia coincide, indica Europa Press, con la droga intervenida en mayo durante la operación ‘Churruca’ desarrollada por la Policía Nacional de Valladolid y que entonces dejó 19 arrestados.

Además, los agentes localizaron más de 100.000 euros guardados en una caja de seguridad del BBVA de la calle Duque de la Victoria de Valladolid, cuyo titular es el inspector investigado.

La operación 'Churruca' tiene su origen en julio de 2024, momento en el que se produjeron las primeras detenciones en la provincia de Valladolid. Tres individuos fueron arrestados en aquella primera fase de la operación, además de incautarse 12 kilos de cocaína y 80.000 euros en metálico.