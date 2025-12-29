Salamanca irrumpe en el mapa del yihadismo en un año récord de detenciones en España

El 2025 concluye habiendo batido un récord de detenidos por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en España, la cifra más alta desde los atentados del 11 de marzo de 2004 y el tercer máximo consecutivo en los últimos tres años.

El dato, sin embargo, tiene un matiz relevante: en 2024, España ya había alcanzado una cota histórica similar, aunque por entonces se registró un 23% menos de detenciones que este año, lo que confirma una tendencia sostenida al alza en la actividad antiterrorista.

En este contexto nacional marcado por el incremento de operaciones, Salamanca ha desaparecido del mapa de las pocas provincias que aún no habían sido escenario de ninguna operación ni detención vinculada al yihadismo.

Concretamente, hasta el pasado 18 de marzo, Salamanca figuraba entre las pocas de España ajenas a este tipo de actuaciones policiales.

Ahora bien, en la citada fecha, una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, culminó con la detención de tres personas con residencia en Salamanca como presuntos autores de delitos de terrorismo yihadista; aunque solo uno de ellos fue arrestado físicamente en la capital salmantina, en el barrio de Capuchinos, los otros dos fueron detenidos en Huelva y Burgos.

Según la investigación, los tres formaban parte de un grupo de origen salmantino, con ramificaciones en municipios del área metropolitana.

Meses después, en julio, tuvo lugar una segunda operación la cual se saldó con dos detenciones, una de ellas en la céntrica calle Álvaro Gil.

Material yihadista, armas blancas de grandes dimensiones y autoadoctrinamiento

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, la célula que protagonizó la primera intervención se constituyó originalmente en la provincia de Salamanca y estaba alineada con la denominada “tesis del movimiento yihadista global”.

En los registros practicados en inmuebles de la capital y del alfoz, como Villares de la Reina, los agentes localizaron abundante material de autoadoctrinamiento y autocapacitación.

Entre los efectos intervenidos figuraban contenidos relacionados con sheiks yihadistas, Al Qaeda, DAESH y organizaciones terroristas de origen palestino. Además, los investigadores detectaron dinámicas de entrenamiento físico, el uso de pasamontañas y la simulación de chalecos de combate, indumentaria empleada habitualmente por terroristas yihadistas y utilizada por los detenidos para grabar vídeos y tomar fotografías destinadas a su difusión.

En los registros también se incautaron armas blancas de grandes dimensiones.

La investigación reveló igualmente juramentos de fidelidad, búsquedas en internet sobre armas, explosivos y ataques suicidas, elementos que llevaron a catalogar al grupo como “una potencial amenaza para la Seguridad Nacional”. Dos de los presuntos yihadistas ingresaron en prisión, mientras que un tercero quedó en libertad provisional.

A este primer golpe policial se sumó una segunda intervención el 17 de julio, cuando a primera hora de la mañana los conductores que circulaban por la calle Álvaro Gil fueron testigos de una actuación tan espectacular como fugaz de la USECIC.

Pasadas las 7:30 horas, y tras un dispositivo de vigilancia previo, dos vehículos oficiales bloquearon momentáneamente la vía y agentes encapuchados detuvieron en cuestión de segundos a un varón que salía de un portal situado entre los números 21 y 31, al que engrilletaron cuando portaba una mochila y un patinete eléctrico antes de trasladarlo a la Comandancia.

Tal y como pudo saber Salamanca24horas, esta no fue la única detención practicada ese día en la capital ya que, al menos, otra persona fue arrestada también en Salamanca, ambos presuntamente vinculados al terrorismo yihadista, en una operación bajo secreto de sumario y también dirigida por la Audiencia Nacional.

Vecinos de los inmuebles señalaron a este medio haber presenciado un “constante goteo de entrada y salida de personas a horas intempestivas”.

Un año de récord en España

A nivel nacional, las cien detenciones practicadas en 64 operaciones antiterroristas suponen un incremento significativo respecto a 2024, que se cerró con 81 arrestos. Cataluña volvió a ser la comunidad con mayor número de detenidos, con 33, seguida de la Comunidad de Madrid, con 13.

Desde el 11-M, la lucha contra el terrorismo yihadista ha dejado 1.216 detenidos en España en 512 operaciones, a los que se suman 158 arrestos en 68 actuaciones desarrolladas en el extranjero con participación de las fuerzas de seguridad españolas.

Las autoridades destacan además el aumento de menores implicados en actividades terroristas: 14 de los detenidos en 2025 son menores de edad. Interior alerta también del uso de plataformas de videojuegos y streaming para la captación de jóvenes, un fenómeno que ha obligado a reforzar la labor preventiva y la eliminación de contenidos extremistas en internet.

La operación desarrollada en Salamanca, la primera de este tipo en la historia de la provincia, se enmarca así en un escenario de máxima alerta y refuerzo de las medidas antiterroristas en todo el país, especialmente durante las fechas navideñas.