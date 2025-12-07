Salamanca lidera con un 24,3 por ciento el incremento de detenidos al volante en Castilla y León
Los detenidos e investigados por delitos contra la seguridad de tráfico en la provincia charra ascienden hasta los 235
Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por la agencia Ical, los detenidos e investigados en las carreteras de Castilla y León por delitos contra la seguridad vial alcanzaron en 2024 una nueva cifra récord. Y la provincia de Salamanca lidera tal ránking.
Del total de 2.225 (un 5,1 por ciento más que en 2023 y un 29,5 por ciento por encima de los datos de 2017), corresponde a Salamanca hasta 235 detenidos o investigados. Lo que supone un incremento del 24,3 por ciento.
La primera causa de dales detenciones continúa siendo, a pesar de las fuertes campañas de concienciación, la presencia de alcohol o drogas al volante. Hasta 951 de los detenidos están relacionados con tal delito, un 42,7 por ciento de los casos.
Le sigue el conducir sin puntos o, directamente, sin carné; fueron 833 imputaciones, casi el 37,4 por ciento. El conducir con exceso de velocidad supone tan solo 37 casos, el 1,6 por ciento de las detenciones.
También te puede interesar
Lo último