Salamanca lidera con un 24,3 por ciento el incremento de detenidos al volante en Castilla y León

Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por la agencia Ical, los detenidos e investigados en las carreteras de Castilla y León por delitos contra la seguridad vial alcanzaron en 2024 una nueva cifra récord. Y la provincia de Salamanca lidera tal ránking.

Del total de 2.225 (un 5,1 por ciento más que en 2023 y un 29,5 por ciento por encima de los datos de 2017), corresponde a Salamanca hasta 235 detenidos o investigados. Lo que supone un incremento del 24,3 por ciento.

La primera causa de dales detenciones continúa siendo, a pesar de las fuertes campañas de concienciación, la presencia de alcohol o drogas al volante. Hasta 951 de los detenidos están relacionados con tal delito, un 42,7 por ciento de los casos.

Le sigue el conducir sin puntos o, directamente, sin carné; fueron 833 imputaciones, casi el 37,4 por ciento. El conducir con exceso de velocidad supone tan solo 37 casos, el 1,6 por ciento de las detenciones.