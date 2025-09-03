Salamanca, entre las provincias afectadas por una macroestafa bancaria desarticulada por la Guardia Civil en Alicante

Siete detenidos en Alicante acusados de estafar más de 100.000 euros a 42 víctimas de varias provincias de España

Salamanca figura entre las provincias afectadas, tal y como se ha conocido en la mañana de este miércoles, por un entramado criminal dedicado a cometer estafas bancarias a través de la técnica conocida como vishing, desarticulada por la Guardia Civil en Alicante.

El grupo, tal y como se ha informado, habría conseguido defraudar más de 100.000 euros a 42 víctimas repartidas por todo el país entre ellas, Salamanca.

El inicio de la investigación se remonta a enero de 2024, tras haberse recibido varias denuncias en Alicante, gracias a las cuales se permitió detectar que había damnificados en Burgos, Ávila, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares, Ceuta, además de la capital del Tormes.

El modus operandi era el siguiente: los detenidos presuntamente suplantaban a entidades bancarias, llamando a sus víctimas desde números que parecían oficiales. Bajo la apariencia de asistencia técnica, lograban que éstas facilitaran claves o validaran operaciones. Con esos datos, los estafadores ordenaban transferencias inmediatas que desviaban a cuentas de paso controladas por “mulas”, algunas de ellas coaccionadas o privadas de libertad.

La primera fase del operativo, desarrollada en diciembre de 2024 en Pilar de la Horadada y Algorfa, se saldó con seis personas detenidas y otras tres investigadas.

Posteriormente, en julio de este año, se logró identificar y detener en Benferri al presunto líder de la trama, además de intervenir material informático de relevancia.

Los arrestados han quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.