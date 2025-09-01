Salamanca registra dos accidentes en apenas veinte minutos: una triple colisión en la A-66 y un choque en Carbajosa

La provincia de Salamanca ha registrado dos accidentes en la mañana de este lunes, 1 de septiembre. El primero se ha producido a las 9:01 horas en el kilómetro 93 de la SA-20, en Carbajosa de la Sagrada, y ha consistido en una colisión entre un turismo y una furgoneta. El coche ha quedado muy dañado en su parte delantera, mientras que el segundo vehículo ha perdido la carga de perfiles de alumino que portaba en la baca. No hay que lamentar heridos.

Accidente en Carbajosa

El segundo accidente, una colisión entre tres turismos, ha tenido lugar tan solo quince minutos después en la rotonda de Buenos Aires. Más concretamente, en el kilómetro 340 de la A--66, sentido Zamora. El vehículo peor parado ha sido un taxi en el que viajaba una mujer de 75 años. Esta ha resultado herida al sufrir un corte en la pierna. Personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico la ha atendido en el lugar de los hechos.

Ambos incidentes han precisado de la presencia de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por los puntos kilométricos afectados. La de la A-66 se ha visto afectada, ralentizando el tráfico durante unos minutos.