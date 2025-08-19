Salamanca sufre una oleada de robos en viviendas con el método del pegamento como señal

En las últimas semanas, numerosos robos en viviendas han alarmado a los vecinos de varios barrios de Salamanca. Los delincuentes están utilizando el método de marcar las puertas de las viviendas con pequeñas cantidades de pegamento con el objetivo de verificar si hay actividad en el interior. Si la marca permanece intacta tras varios días, los ladrones asumen que la casa está vacía y actúan.

Los robos se han llevado a cabo en diferentes puntos de la ciudad, incluidos el Barrio del Oeste, la zona centro y el Paseo del Rollo, donde en un mismo edificio, este fin de semana, han sido asaltadas varias viviendas.

Todo apunta a que los responsables forman parte de una banda organizada, presuntamente de origen georgiano. La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar y detener a los autores de los robos.

Varios vecinos de las zonas donde se han producido los robos han declarado que encontraron marcas sospechosas en sus telefonillos, lo que refuerza la teoría de que los delincuentes utilizan estos indicadores para seleccionar a sus próximas víctimas.