Se sale de la vía y choca contra una farola por culpa de la lluvia en la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina

Un vehículo se sale de la vía en la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta por un accidente vial en Salamanca este sábado.

En concreto, ha sido a las 13:45 horas cuando un turismo se ha salido de la vía en la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina. En el proceso, el vehículo ha impactado contra una farola.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto Guardia Civil de Salamanca, pero también sanitarios de Sacy, pues un varón se encontraba mareado fuera del vehículo.

Según los agentes personados, el motivo por el que el turismo se ha salido de la vía podría ser la lluvia.