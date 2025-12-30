La salida de vía, y posterior vuelco, de un coche en Peñaranda activa a los Bomberos y a la Guardia Civil

Un coche ha sufrido una salida de vía, y posterior vuelco, en la tarde de este martes.

Los hechos han ocurrido, concretamente, en el kilómetro 60 de la A-50, en sentido Ávila, a la altura del término municipal salmantino de Peñaranda.

Según han referido fuentes oficiales, a las 20:31 horas se recibía una llamada alertando del accidente y, en un primer momento, se trasladaba el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, ya que los ocupantes del vehículo manifestaban no poder abrir las puertas desde el interior.

Asimismo, también se solicitaba asistencia sanitaria.

Sin embargo, alegan estas mismas fuentes, poco después se ha procedido a anular la intervención de los bomberos al confirmar que los ocupantes del coche habían logrado salir por sus propios medios.

Minutos más tarde, también se solicitaba la anulación de la ambulancia tras comunicar los implicados que se desplazarían por su propio pie al centro de salud más cercano para una exploración médica.

Pese a que el siniestro ha quedado finalmente en un susto, la Guardia Civil investiga ahora las causas del suceso.