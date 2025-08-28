La salida de vía de un turismo en Gomecello se cobra un herido

Un turismo ha sufrido una salida de vía este jueves a las 14:23 horas en la carretera DSA-660, a medio kilómetro de la localidad de Gomecello. Tal y como han informado fuentes oficiales, el vehículo se salió de la calzada y terminó en unas tierras adyacentes.

Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida, según han informado las mismas fuentes. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y personal sanitario de Sacyl.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del herido ni sobre las causas del siniestro.