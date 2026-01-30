Un salmantino, detenido tras protagonizar un violento robo en Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha procedido, en el marco de la Operación 'Molari', a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia perpetrado en la localidad zamorana de Muelas del Pan.

Según manifestó la víctima a los agentes, los hechos ocurrieron a mediados del mes de julio de 2025, cuando acordó con una persona la compraventa de un vehículo de segunda mano por un valor de 32.000 euros.

Así pues, el damnificado viajó desde Asturias, con dos acompañantes, hasta la localidad de Muelas del Pan.

Una vez allí, la víctima y el vendedor se subieron a un vehículo y se desplazaron hasta otro punto de la localidad para realizar la transacción, todo ello mientras los dos acompañantes esperaban en el área de servicio.

Sin embargo, al bajarse del vehículo en las proximidades del Centro de Salud de la localidad, la víctima fue asaltada por el vendedor y otro individuo;tal y como refieren fuentes oficiales, le agredieron y despojaron de la mochila en la que llevaba 32.000 euros -precio acordado por el vehículo-.

Producto de los golpes, el comprador perdió el conocimiento y precisó asistencia sanitaria.

Tras efectuar las correspondientes investigaciones, los agentes lograron identificar al vendedor, presunto agresor y autor de un delito de robo con violencia, siendo este un varón de 34 años de edad, natural y vecino de Salamanca y, ese momento, en paradero desconocido.

Sin embargo, finalmente las autoridades dieron con él en Salamanca ya que, curiosamente, estaba detenido en la capital del Tormes por la perpetración de otro delito.

El presunto autor ha sido puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Zamora.