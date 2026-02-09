Un salmantino, entre las víctimas de una red de estafas online desarticulada en Bizkaia

La Guardia Civil ha dado un golpe definitivo a la ciberdelincuencia con la culminación de la Operación “NEGARE”, que ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en fraudes a través de internet. Aunque la banda operaba desde Bizkaia, su impacto ha sido nacional, confirmándose que una de las víctimas de estos engaños reside en la provincia de Salamanca.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer en Segovia y permitió descubrir un patrón de actuación sistemático llevado a cabo por un clan familiar. Este grupo publicaba anuncios falsos de videoconsolas y teléfonos de alta gama en portales de compraventa muy conocidos. Para asegurar el engaño, solicitaban a los compradores pagos anticipados en concepto de reserva utilizando el método HalCash. Mediante este sistema, los estafadores recibían un código PIN en sus teléfonos móviles que les permitía retirar el dinero directamente en cajeros automáticos, evitando dejar un rastro bancario convencional y dejando a los compradores, entre ellos el salmantino afectado, sin el producto prometido.

En total, los agentes han investigado a cinco personas, entre las que se encuentran tres hombres, una mujer y un menor de 15 años. A todos ellos se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. La red llegó a utilizar documentación de terceras personas para suplantar su identidad y dar una imagen de legitimidad a sus transacciones, logrando estafar cerca de 8.000 euros a un total de 28 perjudicados repartidos por toda la geografía española.

La Guardia Civil de Bizkaia, que mantiene la investigación abierta por si aparecieran nuevos afectados, recomienda extremar las precauciones en las transacciones digitales. Es fundamental desconfiar de ofertas con precios sospechosamente bajos y evitar siempre los pagos anticipados a vendedores desconocidos. Asimismo, las autoridades insisten en la importancia de no trasladar las conversaciones o los pagos fuera de las plataformas oficiales y recuerdan que cualquier ciudadano puede presentar denuncias de forma telemática a través de la sede electrónica de la Guardia Civil o de manera presencial en su puesto de referencia.