Un conductor se salta un STOP y acaba en un canal en Garcihernández

Se salta un stop y acaba en un canal en Garcihernández

En la tarde del pasado domingo, alrededor de las 20:15 horas, el 112 de Castilla y León fue alertado de un accidente de tráfico en la antigua CM- 416, en el término municipal de Garcihernández.

Tal y como se informaba en el aviso, un coche se había precipitado al interior de un canal. El conductor, por su parte, se encontraba tanto fuera del vehículo como de la acequia.

El incidente, que motivó la movilización de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, se ha saldado sin heridos pese a los daños materiales evidentes sufridos por el turismo producto del impacto.

Como ha podido conocer Salamanca24horas, el accidente se habría producido al saltarse el conductor un STOP.