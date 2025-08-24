Sancionado por circular con un patinete eléctrico bajo los efectos de las drogas en Peñaranda

Durante la pasada madrugada, agentes de la Policía Local de Peñaranda interceptaron a un conductor de patinete eléctrico que circulaba de forma irregular y por una zona no permitida. Al darle el alto y realizarle la prueba de detección de sustancias, el resultado fue positivo en drogas.

El conductor fue sancionado con 1.000 euros, según establece la normativa de seguridad vial, además de quedar inmovilizado el vehículo. El patinete fue retirado de la vía pública como medida preventiva.

“Un peligro menos en nuestras vías”, han señalado desde el cuerpo policial, que mantiene su compromiso con la vigilancia y el control del uso adecuado de este tipo de vehículos.