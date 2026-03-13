Sanidad y Policía Nacional retiran hamburguesas en mal estado en la Burger Cup de Salamanca

Una intervención conjunta de la Policía Nacional, Local y técnicos sanitarios de la Junta de Castilla y León se ha saldado con el precinto de un número indeterminado de hamburguesas en presunto mal estado pertenecientes a uno de los 'food truck' del evento gastronómico Burger Cup, que se celebra estos días en el recinto Multiusos Sánchez Paraíso.

Según ha podido saber Salamanca24Horas, la actuación se produjo tras recibirse una alerta alimentaria que llevó a las autoridades a revisar parte de los productos que se estaban almacenando y preparando para su consumo dentro del recinto donde se desarrolla el evento.

La intervención se produjo en torno a las 22:00 horas de la noche del miércoles, cuando al lugar acudieron agentes policiales junto a un veterinario de guardia de la Junta de Castilla y León, encargado de realizar la inspección sanitaria correspondiente. Durante la actuación se procedió a inmovilizar y precintar diferentes productos alimentarios, principalmente hamburguesas, tras detectarse que podrían carecer de las condiciones adecuadas para su consumo, así como varios camiones de transporte.

El Burger Cup es un campeonato gastronómico itinerante centrado en la hamburguesa que reúne a diferentes propuestas culinarias y que durante estos días ha atraído a numeroso público al recinto del Multiusos, combinando la oferta gastronómica con música en directo, sesiones de DJ y otras actividades de ocio.

El evento se encuentra en marcha desde el pasado 10 de marzo, por lo que durante varios días se han estado sirviendo hamburguesas, en presunto mal estado, al público dentro del recinto. Fuentes conocedoras del operativo señalan que la actuación tuvo como prioridad retirar de inmediato cualquier alimento que pudiera suponer un riesgo para la salud pública, procediendo a su inmovilización preventiva.

En estos momentos los hechos se encuentran bajo investigación tras la correspondiente denuncia policial, mientras las autoridades sanitarias trabajan en el análisis de los productos intervenidos y en la revisión de la trazabilidad de los alimentos precintados. Desde las autoridades implicadas en la intervención se ha trasladado un mensaje de tranquilidad, señalando que en estos momentos no existe ningún riesgo para la salud pública.

La Red de Vigilancia Permanente: un sistema poco conocido

La actuación realizada en el Burger Cup se enmarca dentro del funcionamiento de la Red de Vigilancia Permanente en seguridad alimentaria, un sistema activado por la Junta de Castilla y León que permite responder con rapidez ante posibles incidencias relacionadas con alimentos.

A través de este mecanismo, cualquier ciudadano puede alertar de una posible irregularidad sanitaria en un establecimiento, evento o punto de venta de alimentos.

Una vez recibida la comunicación, se activa el protocolo correspondiente y un veterinario de guardia se desplaza hasta el lugar para realizar la inspección.

Este profesional sanitario es el encargado de evaluar el estado de los alimentos, revisar las condiciones de conservación y manipulación y, en caso necesario, ordenar la inmovilización o retirada del producto, tal y como ocurrió en la intervención realizada en el recinto Multiusos.

Desde las autoridades sanitarias recuerdan que esta red forma parte del sistema de control y vigilancia de la seguridad alimentaria, que se mantiene activo de forma permanente para poder actuar con rapidez ante cualquier posible riesgo para la salud pública.