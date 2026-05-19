Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica

El fuego, compuesto por dos focos en una zona de malezas, comenzó alrededor de las 18:50 para ser sofocado alrededor de las 19:15 horas

Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica
Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica | Andrea M.

Minutos antes de las 18:50 horas de la tarde de este martes, un incendio en una cuneta ha sorprendido a los viandantes en el kilómetro 93 de la Carretera Nacional 501, conocida como Vía Helmántica.

En concreto, esta ubicación se encuentra en el término municipal de Santa Marta de Tormes, a la altura de la zona trasera del Centro Ecuestre de Salamanca.

Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica
Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica | Andrea M.

Según ha podido conocer Salamanca24horas, al lugar ha acudido una dotación perteneciente a los bomberos de la provincia salmantina, donde se encontraban un cabo y dos agentes.

De esta manera, los profesionales han logrado controlar el fuego alrededor de las 19:15 horas, evitando así que el incendio, compuesto por dos focos en una zona de maleza, provocase más daños.

También te puede interesar

Lo último

stats