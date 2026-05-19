Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica

Minutos antes de las 18:50 horas de la tarde de este martes, un incendio en una cuneta ha sorprendido a los viandantes en el kilómetro 93 de la Carretera Nacional 501, conocida como Vía Helmántica.

En concreto, esta ubicación se encuentra en el término municipal de Santa Marta de Tormes, a la altura de la zona trasera del Centro Ecuestre de Salamanca.

Santa Marta presencia un incendio de malezas en la Vía Helmántica | Andrea M.

Según ha podido conocer Salamanca24horas, al lugar ha acudido una dotación perteneciente a los bomberos de la provincia salmantina, donde se encontraban un cabo y dos agentes.

De esta manera, los profesionales han logrado controlar el fuego alrededor de las 19:15 horas, evitando así que el incendio, compuesto por dos focos en una zona de maleza, provocase más daños.