Una sartén al fuego provoca la intervención de los Bomberos en la calle Pintores

Los Bomberos de Salamanca han acudido este miércoles a las 20:25 horas tras recibirse un aviso por presencia de humo en un inmueble situado en la calle Pintores. El origen del incidente fue una sartén olvidada en el fuego, lo que generó una importante cantidad de humo en el interior de la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos, que procedieron a realizar la comprobación y la ventilación del inmueble. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.

La Policía Local ha cortado la calle durante la intervención, para que los Bomberos pudieran trabajar. Asimismo, el incidente quedó resuelto en pocos minutos.

