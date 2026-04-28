Segundo accidente en menos de 24 horas protagonizado por un patinete en Salamanca capital
En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para valorar el estado de la víctima y su posible traslado al Hospital de Salamanca
Segundo acciente protagonizado por un patinete en menos de 24 horas.
Si bien el primer incidente tenía lugar en la mañana de este martes en la rotonda Leonardo Da Vinci, a las 17:07 horas los servicios de emergencias han sido alertados de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la glorieta de Vetones y Vacceos.
Producto del impacto, el conductor del patinete y repartidor de comida rápida, ha requerido asistencia sanitaria.
En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para valorar el estado de la víctima y su posible traslado al Hospital de Salamanca.
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