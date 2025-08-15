Hasta seis incendios activos en la provincia de Salamanca, en Nivel 2 El Payo, Cipérez y La Sagrada
EN DIRECTO
Salamanca24horas.com retransmite en directo los incendios forestales declarados activos en la provincia de Salamanca este 15 de agosto
La provincia de Salamanca que este 15 de agosto se encontraba en riesgo 'extremo' de incendio se enfrenta a una jornada complicada con hasta seis fuegos activos en los que se encuentran trabajando diferentes efectivos y medios de extinción de incendio. Dos de ellos, el de El Payo y Cipérez son los que más preocupan desde primera hora de la tarde, ambos declarados con el Nivel 2 de peligrosidad.
En Nivel continúa el incendio de este jueves en La Alberca, al igual que el de Barbalos. Los otros activos son en Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo.