Hasta seis incendios activos en la provincia de Salamanca, en Nivel 2 El Payo, Cipérez y La Sagrada

La provincia de Salamanca que este 15 de agosto se encontraba en riesgo 'extremo' de incendio se enfrenta a una jornada complicada con hasta seis fuegos activos en los que se encuentran trabajando diferentes efectivos y medios de extinción de incendio. Dos de ellos, el de El Payo y Cipérez son los que más preocupan desde primera hora de la tarde, ambos declarados con el Nivel 2 de peligrosidad.

En Nivel continúa el incendio de este jueves en La Alberca, al igual que el de Barbalos. Los otros activos son en Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo.