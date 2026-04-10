Detenido un hombre implicado en una pelea en el paseo de Carmelitas

A las 18:19 horas, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso en el que se alertaba de una pelea multitudinaria en el paseo de Carmelitas.

Tal y como han referido fuentes oficiales inicialmente, el alertante informaba de una trifulca en la que habría hasta seis personas implicadas.

Pelea múltiple en el paseo de Carmelitas | S24H

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional y Local se han personado inmediatamente en el lugar, desplegando un amplio operativo para esclarecer los hechos.

Asimismo, los agentes han recabado testimonios de los testigos oculares presentes en el momento de los hechos, así como de los posibles implicados.

Pelea multitudinaria en el paseo Carmelitas | s24h

A su llegada, uno de los involucrados ha tratado de escabullirse de la presencia policial sin éxito, siendo interceptado finalmente en el paseo de Torres Villarroel.

El individuo, que finalmente ha resultado detenido, se encontraba muy alterado y presentaba una herida sangrante en la cara.

Tal y como ha podido saber este medio, el detonante del suceso habría sido una discusión de pareja en la que ambos se habrían agredido mutuamente.