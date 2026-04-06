La Semana Santa de Salamanca se salda con 268 incidentes, incluidas tres agresiones y dos peleas

La Semana Santa de Salamanca de 2026 se ha cerrado con un llamativo balance: 268 incidentes, tal y como ha confirmado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León a este medio.

Una cifra que, pese a aproximarse a los 300 avisos, refleja en su mayoría intervenciones de carácter leve ocurridos desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril.

Del total registrado destacan tres agresiones y dos peleas, incidencias que han requerido la actuación de los servicios de emergencia y de seguridad durante estos días en los que la afluencia en la capital del Tormes ha sido más que notoria.

Por otro lado, un porcentaje muy elevado de los avisos, hasta 30, han estado relacionados con molestias derivadas del ruido en un contexto marcado por la intensa actividad en las calles salmantinas.

Pese a no estar incluido en los registros ofrecidos por el 1-1-2, uno de los episodios más destacados ha tenido lugar el pasado sábado 4 de abril, en una terraza del paseo de la Estación.

Como han referido fuentes policiales, el suceso habría sido protagonizado por un hombre que, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones, habría proferido amenazas de muertes contra varias de las personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, resultó detenido.