SEPRONA y Guardia Civil rescatan a los ocupantes de dos vehículos atrapados en la nieve en la Hoya

Durante este domingo 21 de diciembre, la nieve ha supuesto un problema en Salamanca. En especial en las carreteras de la provincia.

De hecho, a consecuencia de este fenómeno meteorológico, dos vehículos, ocupados por personas de nacionalidad portuguesa e inglesa, han tenido que ser auxiliados por patrullas de SEPRONA y de la Compañía de Bejar, tras quedar atrapados en la DSA-180, en el término municipal de la Hoya.

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir la señalización de las vías. En este caso, por la nieve, la carretera establecía desde la mañana el uso obligatorio de cadenas para turismos y restringido para camiones y autobuses.