Una septuagenaria, herida al ser arrollada por un turismo en Béjar

Una mujer de 70 años ha sido atropellada por un turismo en la mañana de este viernes, en el municipio salmantino de Béjar.

Fuentes oficiales han informado que los hechos han tenido lugar en la calle Obispo Zarranz y Pueyo, a la altura del número 5.

Además, estas mismas fuentes han referido que la herida se encontraba consciente tras el incidente.

En el punto del siniestro se han personado agentes de la Policía Local de Béjar, así como Policía Nacional y personal de Sacyl, quien ha atendido a la fémina en el lugar.

Por el momento, no ha trascendido si las lesiones sufridas por la víctima revisten gravedad, así como tampoco si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.