Un septuagenario herido al colisionar una moto y un camión en Plaza España

Septuagenario herido en la colisión de una moto y un camión en Plaza España

La colisión de una moto y un camión en uno de los puntos neurálgicos de Salamanca se ha saldado con un herido en la mañana de este jueves.

Los hechos han tenido lugar a las 12:04 horas, en la concurrida Plaza España y, producto de los mismos el motorista, un varón de 77 años ha resultado herido.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, así como personal de Sacyl para atender a la víctima cuyas lesiones, aparentemente y tal y como ha podido saber este medio, no revisten gravedad.