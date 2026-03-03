Los Servicios de Extinción de Incendios trabajan durante dos horas en el incendio de una vivienda en Aldehuela de la Bóveda

Los Servicios de Extinción de Incendios de la provincia de Salamanca han estado trabajando durante dos horas en la madrugada de este martes para sofocar un incendio producido en el interior de una vivienda en el municipio de Aldehuela de la Bóveda.

Según detalla la Guardia Civil de Salamanca a través de sus redes sociales, el aviso se recibió a las 03:45 horas, hasta donde se movilizó una patrulla de la Guardia Civil de Barruecopardo y dos dotaciones de bomberos de Vitigudino y Lumbrales.

Al parecer, el difícil acceso a la casa complicó las labores de extinción mientras las llamas avanzaban en el interior, por eso la extinción no se confirmó hasta las 05:53 horas. Pese a ello no hubo personas heridas y tampoco se vieron afectadas por el fuego viviendas colindantes. Mientras, las autoridades se encuentran investigando qué fue lo que originó el incendio.