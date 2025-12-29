Sofocan un incendio junto a la plaza de Toros de Masueco

Raro es que aparezca un incendio forestal en esta época del año, pero durante el día de ayer, la sala COC, el Centro Operativo Complejo, sobre las 19:05 horas recibía la alerta de un fuego junto a la plaza de Toros de Masueco, lo que movilizó rápidamente los servicios de emergencias.

A la llegada de la Guardia Civil del puesto de Lumbrales, se comprobó que afectaba a vigas, puertas y tablones de madera, así como a pasto situado cerca del lugar afectado.

Eso sí, la propia Benemérita ha avisado de que no se han producido daños personales, además de no haber afectado al núcleo urbano. Asimismo, se ha controlado la situación rápidamente a las 01:45 horas. Dos vehículos se han desplazado hasta el lugar, además dos agentes forestales.

La propia Guardia Civil ha destacado la rápida actuación del Servicio de Extinción de Incendios que han sofocado las llamas de forma rápida y eficaz para que no se produjeran daños mayores.