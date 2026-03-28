Sorprendido in fraganti en Salamanca tras robar en un restaurante e intentar darse a la fuga por la ventana del baño

Agentes de la Policía Nacional durante una intervención en Salamanca capital

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre como autor de un delito de robo con fuerza al ser 'cazado' in fraganti robando en el interior de un restaurante.

Tal y como refieren fuentes policiales, al percatarse de la presencia de los agentes, el ladrón intentó darse a la fuga por uno de los baños. Sin embargo, fue interceptado por los funcionarios.

Estas mismas fuentes explican que fue un ciudadano el que dio la voz de alarma, explicando que había un hombre tratando de forzar la puerta de un restaurante. Asimismo, brindó a los agentes todas las carcaterísticas físicas necesarias para poder identificar al individuo.

Pese a ello, a la llegada de los agentes al lugar del delito, estos, no hallaron a nadie aunque, eso sí, comprobaron que la puerta del establecimiento presentaba signos de haber sido manipulada y forzada. De hecho, estaba abierta.

Una vez los agentes accedieron al interior del establecimiento para efectuar las correspondientes comprobaciones, se percataron de la presencia del individuo en el baño, a través de cuya ventana trataba de darse a la fuga.

Sin embargo, los agentes frustaron su intento de huida.

Posteriormente en las cámaras se pudo observar la secuencia en la que el detenido accedía al restaurante forzando la puerta para, luego, robar el dinero que había en la caja registradora.