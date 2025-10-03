Sorprendido en Salamanca haciendo trompos en el centro, drogado y desafiando a la autoridad

Sobre las 16:00 horas, la Policía Local de Salamanca ha sorprendido a un conductor mientras conducía de forma temeraria, primero por la zona de Van Dyck, y más adelante en la Puerta de Zamora, poniendo en riesgo la seguridad de los vehículos que circulaban por las vías afectadas.

Más tarde, en la calle Maldonado Ocampo, han logrado dar con el vehículo que estaba realizando los actos, momento en el que se iban a llevar con la grúa el turismo de alta gama, llegando el dueño del mismo rápidamente.

Conductor drogado sorprendido haciendo trompos en pleno centro de Salamanca

En ese momento, la Policía Local de Salamanca, al comprobar que era él que estaba al volante, ha decidido realizarle la prueba de alcoholemia y estupefacientes, resultando positivo en drogas sobre las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 3 de octubre.

Justo en el momento en el que llegó el varón a la propia rúa, tanto él como su acompañante se mostraron desafiantes a la autoridad, algo que las autoridades municipales lograron calmar rápidamente para evitar incidentes mayores.

De momento, el hombre será denunciado por conducción temeraria, positivo en sustancias estupefacientes y desacato a la autoridad. Ella, únicamente será propuesta para sanción por lo último. El vehículo ha sido retirado en grúa hasta dependencias municipales.