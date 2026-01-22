Sufre un accidente tras robar un coche en Vitigudino y protagonizar una persecución durante 30 kilómetros

Así ha sido el accidente en Villaseco de los Gamitos tras la persecución con un coche robado

Nuevo robo ocurrido en un municipio de Salamanca, en esta ocasión, en Vitigudino.

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, a las 12:12 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando del robo de un vehículo, concretamente un BMW 320 negro.

El propietario del turismo lo habría dejado con las llaves puestas para entrar en la farmacia del municipio, ubicada en la calle Santana número 30.

Así pues, el presunto ladrón habría aprovechado la ocasión para sustraer el coche y darse a la fuga.

El hecho ha sido inmediatamente puesto en conocimiento de los agentes de la Guardia Civil, quienes han emprendido una persecución por la CL-517.

Finalmente, el sujeto ha sido interceptado por los agentes tras haber sufrido, este, un accidente en el kilómetro 33, a la altura de Villaseco de los Gamitos.

Producto del siniestro, informan fuentes del 1-1-2, el conductor se encontraba inconsciente.

Accidente persecucción Villaseco de los Gamitos

En el lugar de los hechos se han personado tres dotaciones de Bomberos, dos de Ledesma y una tercera de Vitigudino, para proceder a la excarcelación.

Asimismo, personal sanitario de Sacyl se ha movilizado en el punto del suceso para atender al herido.

Tal y como ha podido confirmar este medio, el presunto delincuente, de alrededor de 50 años, ya se encuentra bajo custodia policial.