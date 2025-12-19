Susto en la calle Argentina por un incendio declarado en una cocina de una vivienda

En la tarde de este viernes minutos antes de las 20:00 horas, se ha declarado un incendio en una vivienda situada en la calle Argentina número 17, originado en la cocina del inmueble por causas que por el momento se desconocen.

Hasta la zona acudieron dos dotaciones de bomberos, que procedieron a extinguir el fuego, evitando su propagación al resto de la vivienda. Tras la extinción, los efectivos realizaron labores de ventilación.

Asimismo, la Policía Local acudió al lugar para asegurar la zona y regular el tráfico mientras los Bomberos desarrollaban las labores de intervención.