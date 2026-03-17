Susto en la calle Bodegones por un incendio en un vehículo

Movilización de servicios de emergencia en la mañana de este martes hasta la calle bodegones de Salamanca por un incendio iniciado en un vehículo que estaba estacionado en la vía pública.

El fuego se habría iniciado en la parte trasera de un turismo, alarmando rápidamente a testigos que se encontraba en la zona.

Afortunadamente, el fuego ha afectado a partes superficiales del vehículo y no se ha propagado a otros turismos estacionados en los alrededores. Del mismo modo, tampoco se ha visto afectada alguna persona.

El aviso por el fuego se ha activado pocos minutos antes de las 9:00 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Bomberos de Salamanca, así como agentes de la Policía Nacional y Local. Este último cuerpo ha tenido que desviar el tráfico al cortar la calle mientras intervenían los bomberos.

Cabe señalar que los Bomberos del Ayuntamiento también han tenido que actuar durante la noche del lunes por un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Profesor Sáez.