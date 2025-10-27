Susto en la Cuesta de San Blas al caerse un perro desde un balcón

Un perro se precipita desde un balcón en la Cuesta de San Blas

Un suceso inusual y preocupante ha alterado la tranquilidad de la mañana en la Cuesta de San Blas de Salamanca, cuando un perro se precipitó desde un balcón.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 11:30 horas de este lunes. Tras la caída, varios transeúntes se acercaron rápidamente al lugar, motivados por la preocupación por el estado de salud del animal.

Un perro se precipita desde un balcón en la Cuesta de San Blas

A pesar de la altura y la impresión de la caída, las primeras informaciones y la observación de los testigos indican que el can parece encontrarse bien.

Las imágenes captadas en el lugar muestran al perro con aspecto aparentemente tranquilo tras el incidente.