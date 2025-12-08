Susto en un hotel en Salamanca por un fuego en un colchón provocado por una colilla

A poco más de las tres y media de la madrugada de este lunes los servicios de emergencia 1-1-2 Castilla y León recibían un aviso por una intensa humareda en el interior de un hotel en Salamanca. Se trataba del número 96 de la calle Saavedra y Fajardo donde había mucho humo y solicitaban asistencia para una menor de 14 años con síntomas de intoxicación. Desde el 1-1-2 se da aviso de este incidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca tras intervenir para encontrar el origen del humo han decretado que el incendio se habría originado en una de las habitaciones del hotel por una colilla que habría prendido un colchón.

Una vez en el lugar de los hechos, los servicios de emergencia finalmente atienden a un varón de 37 años por inhalación de humo que tuvo que ser trasladado finalmente hasta el Hospital Universitario de Salamanca. Además, también tuvieron que atender allí mismo a otras cinco personas, según informa el 1-1-2 Castilla y León, dos hombres de 52 y 42 años y tres mujeres de 43, 14 y 6 años, a quienes se da de alta en el lugar.

Un susto para todos los huéspedes del hotel que tuvieron que ser evacuados de madrugada hasta que los servicios de emergencia determinaron que podían regresar a sus habitaciones.