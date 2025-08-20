Susto en Mogarraz por un incendio en una zona de huertos

Un incendio en una zona de huertos en Mogarraz ha hecho saltar las alarmas en el municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Francia. Las llamas se han originado sobre las 22:00 horas de este miércoles, pero, gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción, ya se han apagado, según informan los bomberos de la Diputación de Salamanca a este medio.

En la extinción del fuego han trabajado un total de cuatro medios: un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y una autobomba. Así lo recoge la Plataforma Oficial de Información sobre Incencios Forestales de la Junta de Castilla y León (INFORCYL).

En la provincia de Salamanca continúan activos cuatro incendios: en Cipérez, El Payo, Navasfrías y Candelario. Este último, en nivel 1 de peligrosidad, es el que más preocupa en estos momentos. Una veintena de medios tratan de extinguirlo.