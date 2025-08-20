Susto en Mogarraz por un incendio en una zona de huertos
Un total de cuatro medios terrestres han trabajado en su extinción
Un incendio en una zona de huertos en Mogarraz ha hecho saltar las alarmas en el municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Francia. Las llamas se han originado sobre las 22:00 horas de este miércoles, pero, gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción, ya se han apagado, según informan los bomberos de la Diputación de Salamanca a este medio.
En la extinción del fuego han trabajado un total de cuatro medios: un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y una autobomba. Así lo recoge la Plataforma Oficial de Información sobre Incencios Forestales de la Junta de Castilla y León (INFORCYL).
En la provincia de Salamanca continúan activos cuatro incendios: en Cipérez, El Payo, Navasfrías y Candelario. Este último, en nivel 1 de peligrosidad, es el que más preocupa en estos momentos. Una veintena de medios tratan de extinguirlo.
