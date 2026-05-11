Susto en el paseo de la Estación tras la caída de un árbol junto a una señora

El incidente ha ocurrido sobre las 11:30 horas, momento se ha precipitado en una de las aceras

Cae un árbol en el paseo de la Estación
Cae un árbol en el paseo de la Estación

Gran susto el que se ha llevado una peatona en vía pública cuando, sobre las 11:30 horas, caía un árbol en una de las aceras situadas junto a la estación de trenes de la capital del Tormes.

Afortunadamente, la caída no ha producido ningún herido, aunque el árbol ha caído muy cerca del lugar donde transcurren cientos de peatones al día. Además se desconoce el por qué podría haber ocurrido.

No es la primera vez que esto ocurre, cuando hace unos meses, por causas meteorológicas, otro de los árboles caía sobre uno de los coches causando daños leves en el mismo y sin personas que resultaran heridas.

Árbol sobre un coche en el paseo de la Estación
Árbol sobre un coche en el paseo de la Estación

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