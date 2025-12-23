Un taxi atropella al conductor de un patinete en la rotonda de la plaza de España

Un vehículo atropella al conductor de un patinete en la plaza de España

Un taxi ha atropellado al conductor de un patinete, una mujer de unos 30 años, en la rotonda de la plaza de España.

El conductor del vehículo junto con otros viandantes auxiliaron a la conductora del patinete, que yacía tendida en el suelo, mientras daban aviso a los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las 07:30 horas de este martes 23 de diciembre y envió hasta el lugar a una ambulancia de soporte vital básico que atendió a la mujer. También se presenciaron una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas, la mujer rechazó ser atendida por los servicios sanitarios. Tampoco fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.